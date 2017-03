Nieuwe Tweede Kamer: nieuwe zendtijd politieke partijen

De verkiezingen op 15 maart hebben niet alleen geleid tot een nieuw geïnstalleerde Tweede Kamer, maar ook tot een nieuw uitzendschema voor de zendtijd politieke partijen. Alle partijen met één of meer zetels in de Eerste of Tweede Kamer hebben recht op zendtijd voor politieke partijen op radio en tv.



Door de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen wijzigt de indeling van de zendtijd voor de rest van 2017. Het Commissariaat voor de Media heeft het nieuwe uitzendschema bekend gemaakt aan de politieke partijen en gepubliceerd op haar website.