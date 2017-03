Nieuwe regelingen proceskosten in IE-zaken

Op rechtspraak.nl zijn de nieuwe regelingen voor de proceskosten in IE-zaken gepubliceerd. Het doel van de aanpassing is om de voorspelbaarheid van het proceskostenrisico te vergroten. De regelingen zijn ook aangepast in verband met nieuwe Europese en Nederlandse rechtspraak.

Voor zeer eenvoudige, niet bewerkelijke zaken zal het liquidatietarief worden toegepast. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een foto op de website van een particulier die op eerste verzoek wordt verwijderd.



Indicatietarieven

De volgende indicatietarieven worden toegepast per 1 april 2017.



IE-zaken rechtbanken



Categorie I. Kort geding

a. zeer eenvoudig, niet bewerkelijk: liquidatietarief

b. eenvoudig: maximaal € 6.000

c. normaal: maximaal € 15.000

d. complex: maximaal € 25.000

Categorie II.a Bodemzaken

a. zeer eenvoudig, niet bewerkelijk: liquidatietarief

b. eenvoudig: maximaal € 8.000

c. normaal: maximaal € 17.500 (t/m CNA of re- en dupliek) maximaal € 20.000 (na aanvullende akte-/conclusiewisseling en/of pleidooi)

d. complex: maximaal € 35.000 (t/m CNA of re- en dupliek) maximaal € 40.000 (na aanvullende akte-/conclusiewisseling en/of pleidooi)

Categorie II.b. Incidenten in bodemzaken

a. zeer eenvoudig, niet bewerkelijk: liquidatietarief

b. eenvoudig: maximaal € 1.000

c. normaal: maximaal € 2.500

d. complex: maximaal € 5.000

Hof van Justitie EU

Verhoging voor procedures waarin de rechtbank prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft gesteld: maximaal € 15.000.

IE-zaken gerechtshoven



Categorie I. Kort geding

a. zeer eenvoudig, niet bewerkelijk: liquidatietarief

b. eenvoudig: maximaal € 6.000

c. normaal: maximaal € 15.000

d. complex: maximaal € 25.000



Categorie II. Bodemzaken

a. zeer eenvoudig, niet bewerkelijk: liquidatietarief

b. eenvoudig: maximaal € 8.000

c. normaal: maximaal € 20.000

d. complex: maximaal € 40.000



Hof van Justitie EU

Verhoging voor procedures waarin het hof prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU

heeft gesteld: maximaal € 15.000.



IE-zaken Hoge Raad

a. zeer eenvoudig, niet bewerkelijk: liquidatietarief

b. eenvoudig: eiser maximaal € 15.000,-, verweerder maximaal € 10.000,-

c. normaal: eiser maximaal € 30.000,-, verweerder maximaal € 20.000,-

d. complex: eiser maximaal € 50.000,-, verweerder maximaal € 40.000,-



Prejudiciële vraag aan de Hoge Raad: maximaal € 25.000,-

Voor procedures waarin Borgersbrief is geschreven: + maximaal € 2.000,-

Voor procedures waarin re- of dupliek is genomen: + maximaal € 3.000,-

Hof van Justitie EU

Verhoging voor procedures waarin de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU heeft gesteld: maximaal € 15.000,-

In zeer eenvoudige, niet bewerkelijke procedures vindt geen opslag plaats voor re- of dupliek en/of een Borgersbrief.