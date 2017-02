Nederland is weer een lichting Privacy Officers rijker!

SOLV Academy

Vandaag was de laatste dag van de SOLV Academy opleiding tot privacy officer van de maand februari. Na drie dagen hard werken, hebben de deelnemers de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming van top tot teen doorgenomen en zijn ze klaar voor de privacy praktijk.

Gedurende deze driedaagse opleiding hebben de docenten Professor A.R. Lodder (VU) en T. T. Van Essen (SOLV) de nadruk gelegd op Compliance, Governance en het kunnen uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA). Daarnaast hebben de deelnemers de tools meegekregen om binnen hun organisatie actief deel te nemen aan het opstellen van een intern privacy beleid.

Namens iedereen van de SOLV Academy willen wij de deelnemers nogmaals zeer bedanken voor hun inzet en vooral ook feliciteren met het afronden van de opleiding.

Inschrijven

Wilt u ook graag deelnemen aan een van onze opleidingen? Dat is uiteraard mogelijk, aangezien in in 2017 meerdere cursussen plaats zullen gaan vinden. Ga voor meer informatie over de verschillende data en onze opleidingen naar www.solv-academy.nl of stuur een e-mail naar academy@solv.nl.

Met vriendelijke groet,

Het SOLV-Academy team