Morgen: Young Digital Roundtable: Technology vs. Compliance

Morgen, 26 januari, organiseert SOLV in samenwerking met Blinklane Consultancy de tweede editie van de “Young Digital Roundtable”: een evenement voor jonge professionals (tot ca. 35 jaar) die zich bezig houden met digitale innovatie.

Het onderwerp van deze Roundtable is “Technology vs. Legal Compliance” en staat in het teken van informeren en discussiëren over technologische ontwikkelingen binnen een juridisch kader. Daarbij zullen we verschillende vormen van legal compliance schetsen. Uiteraard is het ontmoeten van andere “young digital professionals” ook belangrijk. We beginnen morgen vanaf 16:00u en het programma duurt tot ongeveer 20:00u. Deelname is gratis en is inclusief diner en afsluitende borrel. Het volledige programma kun je hier downloaden.

Goed nieuws: er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor morgen! Val je binnen de doelgroep en lijkt het je leuk om aan de roundtable deel te nemen? Neem dan contact op met Tomas Weermeijer (weermeijer@solv.nl of 020-5300160) en stel je kort voor. Misschien kan jij er morgen dan nog bij zijn!