Modelrechtinbreuk op gedraaide frieten van Simplot

Gedraaide frieten

Het Amerikaanse bedrijf Simplot heeft sinds 2010 een geregistreerd Gemeenschapsmodel op een bepaalde gedraaide vorm van aardappelfrieten. Deze ‘getwiste’ frieten werden in 2013 voor het eerst onder de naam ‘Sidewinders’ op de Europese markt gebracht. Dit ging een aantal jaren goed, tot het concern McCain in 2016 met vergelijkbare gedraaide frieten onder de naam ‘Rustic Twist’ op de proppen kwam. Hierop spande Simplot recentelijk een kort geding aan bij rechtbank in Den Haag wegens modelrechtinbreuk.

Geldig model

Voor de rechter verweert Mccain zich allereerst door te betogen dat er geen sprake is van een geldig model. Volgens laatstgenoemde zijn de ingeschreven tekeningen van Simplot inconsistent ten opzichte van het model. Daarnaast voldoet het ingeschreven model van Simplot niet aan de vereisten van nieuwheid en een eigen karakter.

De voorzieningenrechter veegt beide verweren van tafel en oordeelt dat de ingeschreven tekeningen voldoende duidelijk zijn, ondanks dat op het eerste gezicht de tekeningen wellicht niet hetzelfde model lijken te vertonen. De reden daarvan ligt in het tweedimensionale karakter van de tekeningen en het driedimensionale karakter van het product, aldus de voorzieningenrechter.

Tevens zijn door McCain twee voorbeelden aangevoerd van eerder ingeschreven vormen (een broodvorm en snackvorm). Deze acht de rechter niet nieuwheidsschadelijk nu de vormgeving op het eerste gezicht niet identiek is aan de getwiste frieten van Simplot. McCain heeft daarmee niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een nietig model.

Inbreuk

Daarop volgt de inbreukvraag. Hierbij wordt geoordeeld of de getwiste frieten van McCain, dezelfde algemene indruk wekken als de gedraaide frieten van Simplot, die bescherming genieten onder het gemeenschapsmodellenrecht. Als maatman geldt hier de geïnformeerde gebruiker.

De voorzieningenrechter deelt de mening van McCain dat niet slechts één enkele aardappelfriet moet worden vergeleken bij de inbreukvraag. Echter, is genoeg dat een aanzienlijk deel van de gehele zak aardappelfrieten van McCain dezelfde algemene indruk wekken als de gedraaide frieten van Simplot. Dat een gedeelte van de frieten niet overeenkomt doet hier niet aan af.

Zodoende oordeelt de voorzieningenrechter dat de Rustic Twist frieten van McCain, inbreuk maken op het Gemeenschapsmodel van Simplot’s gedraaide aardappelfrieten.

De gehele uitspraak is hier na te lezen.