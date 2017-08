Menno Weij op Emerce: Tom Kabinet gaat Europa in

Menno schreef vorige week een artikel op Emerce over de e-bookstrijd die Tom Kabinet momenteel aan het voeren is:

"Het was te verwachten: Tom Kabinet goes Europe. De hoogste Europese rechter mag zich gaan uitlaten over de vraag of de handel in tweedehands e-books nu wel of niet is toegestaan. Want in de Nederlandse bodemprocedure heeft de rechtbank Den Haag in de strijd tussen de Nederlandse uitgevers en Tom Kabinet recent beslist vragen te gaan stellen aan het Europees Hof."

Voor de volledige tekst, zie hier de link naar Emerce.