Menno Weij bij BNR over vergeetrecht

'Als misstappen, pech of beschuldigingen uit het verleden je online achtervolgen, dan kun je gebruik maken van het vergeetrecht. Zoekmachines moeten die informatie verwijderen, maar doen dat lang niet altijd.', aldus BNR.

Menno was gisteren in de studio bij BNR om het een en ander uiteen te zetten over het voornoemde 'vergeetrecht'. Benieuwd wat hij te zeggen had? Luister het hier terug.