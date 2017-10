Leen Bakker Actie te mooi om waar te zijn

Zo nu en dan verschijnen er van die aanbiedingen die je als consument niet kan laten schieten. Neem de Leen Bakker actie waarbij hoogslapers voor slechts € 24,- en € 85,34 worden aangeboden. Dat is een korting die oploopt tot 92%!



In het weekend dat de actie op de website van Leen Bakker stond zijn meer dan 60.000 van deze hoogslapers besteld. Leen Bakker heeft vervolgens de aanbieding verwijderd. Volgens Leen Bakker hebben de consumenten geen recht op de hoogslapers voor voornoemde prijzen, omdat er sprake is van een fout in het systeem. Leen Bakker heeft nooit de bedoeling gehad om de hoogslapers voor zo’n lage prijs aan te bieden.



De Stichting Aliter Melius Consumentenbelangen meent dat er wel een koopovereenkomst tussen de consumenten en Leen Bakker tot stand is gekomen. Leen Bakker heeft op haar website een aanbod gedaan en de consumenten hebben dat aanvaard. De stichting eist daarom in kort geding nakoming van de koopovereenkomst.



De voorzieningenrechter overweegt dat een koopovereenkomst tot stand komt door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Er is pas sprake van een geldig aanbod als de wil en de verklaring van de aanbieder (Leen Bakker) met elkaar overeenstemmen. Als Leen Bakker niet de wil heeft om de hoogslapers voor € 24,- en € 85,34 te verkopen, kan het toch zo zijn dat Leen Bakker aan de advertentie gebonden is. Er is dan vereist dat de consument op het moment dat hij de bestelling via internet plaatste er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat de prijzen juist waren (gerechtvaardigd vertrouwen).



Volgens de voorzieningenrechter heeft Leen Bakker voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een vergissing. Ook de consument moet in de gegeven omstandigheden begrijpen dat er sprake is van een vergissing. Van een consument die van plan is om via internet een hoogslaper te kopen, mag namelijk verwacht worden dat deze zich van tevoren globaal heeft georiënteerd op o.a. de prijzen van hoogslapers. Wanneer de consument op de website van Leen Bakker de advertentie ziet, zonder aanwijzing dat sprake is van een stuntaanbieding of een vergelijkbaar bijzonder aanbod, behoort de consument te weten dat het aanbod niet kan kloppen.



Zelfs als voor de consument niet duidelijk hoeft te zijn dat er sprake is van een vergissing, is er volgens de rechter op zijn minst reden voor twijfel. De consument moet dan nader onderzoek verrichten, bijvoorbeeld via internet of door te bellen naar de klantenservice.



Kortom, er is geen koopovereenkomst tot stand gekomen tussen Leen Bakker en de consument. Er is geen sprake van een geldig aanbod van Leen Bakker en er is evenmin op basis van gerechtvaardigd vertrouwen een koopovereenkomst tot stand gekomen. De vordering tot nakoming wordt afgewezen.



