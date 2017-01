Lancering SOLV Academy – intensieve en specialistische privacy opleidingen

Met trots informeren wij u dat wij zijn gestart met SOLV Academy. SOLV Academy biedt intensieve, specialistische opleidingen met betrekking tot privacy voor in-house counsels, advocaten en andere juristen. De opleidingen worden gegeven door topdocenten en vinden plaats in kleine groepen (maximaal 8 personen) waardoor er veel ruimte is voor interactie. Op verzoek kan er ook op locatie, bijvoorbeeld in-house bij uw organisatie, gedoceerd worden. De eerste cursusronden zijn al vol, maar indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich via deze website aanmelden. Wij zullen u dan de beschikbare cursusdata toesturen.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact met ons opnemen via academy@solv.nl.