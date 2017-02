Laatste stap naar gratis roamen gezet

Gisteravond zijn de laatste onderhandelingen gevoerd met betrekking tot het afschaffen van roaming voor consumenten in de EU. Met als uitkomst: een akkoord over de tarieven die providers onderling betalen voor roamingdiensten die consumenten gebruiken.

Vanaf 15 juni 2017 zullen consumenten geen extra kosten meer op hun bord krijgen voor bellen, sms’en en internetten in andere EU landen. Al eerder werd bekend dat het mogelijk zal worden om (bij normaal gebruik althans) gebruik te maken van je eigen bundel in het buitenland. De laatste drempel die moest worden genomen was het komen tot een akkoord over de groothandel tarieven. Bedrijven zullen kosten onderling met elkaar moeten gaan verdelen en de gesloten overeenkomst van gisteravond bepaald wat zij elkaar hier maximaal voor mogen rekenen. Volgens Europarlementslid Miapetra Kumpula-Natri zullen de maximumtarieven verzekeren dat operators efficiënt te werk kunnen gaan in Europa, maar zijn ze laag genoeg voor het behoud van de concurrentie.

Een win-win situatie: klanten zullen blijven profiteren van concurrentie en hebben de mogelijkheid meer data te gebruiken bij roaming dan bij het originele voorstel. EU-lidstaten bereikten eerder al een akkoord, maar hierin werden hogere tarieven gehanteerd. De komende 5 jaar zullen de prijzen die providers voor internetgebruik moeten betalen dalen. Te beginnen met een bedrag van maximaal 7,75 euro per gigabyte dat zal dalen tot maximaal van 2,50 euro per gigabyte in 2022. Voor bellen is een tarief vastgesteld van 0,032 euro per minuut en voor sms’en 0,01 euro per bericht per 15 juni 2017.

Het akkoord was één van de laatste stappen voor het afschaffen van roaming voor consumenten in de EU. Nu zal het nog moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement en een industriecomité.

Met dank aan Mirli Devilee