Kabinet introduceert internationale cybercommissie

Afgelopen weekend is de Global Commission on the Stability of Cyberspace (“GCSC”) gelanceerd. De commissie heeft onder meer als taak om internationale gedragsnormen te ontwikkelen voor verschillende actoren op het internet.

De GSCS verenigt meer dan 24 onafhankelijke experts vanuit overheden, bedrijfsleven en de IT-wereld uit meer dan 15 landen. De commissie wordt onder andere gesteund door Microsoft en organisaties als de Internet Society. Vint Cerf, ook wel de ‘vader van het internet’ genoemd, is als speciaal adviseur verbonden aan GSCS.

Minister Koenders heeft zaterdag tijdens de Internationale Veiligheidsconferentie in München het startsein gegeven voor de GSCS. Hij lichtte daarbij toe dat dat duidelijkheid over internationale gedragsregels van landsbelang is:

“In het cyberdomein zijn voor Nederland grote belangen in het spel, enorme kansen voor economische groei en ontwikkeling maar ook toenemende dreigingen. Zo is onze infrastructuur ook steeds meer afhankelijk van een werkend internet. Duidelijkheid over internationale gedragsregels is van landsbelang.”

De oprichting van GSCS werd al eerder in februari aangekondigd, in een document van het kabinet over Internationale Cyberstrategie. Deze aankondiging werd gedaan in het kader van het bewerkstelligen van een internationaal normatief kader voor de regulering van cyberoperaties tussen staten. Nederland heeft daarin aangegeven bij te willen dragen aan de ontwikkeling van een internationale veiligheidsarchitectuur voor het cyberdomein. Deze veiligheidsarchitectuur zal moeten leiden tot meer stabiliteit en het verkleinen van het risico van escalatie, miscommunicatie en miscalculatie.

De GCSC is in Den Haag gevestigd en wordt voorgezeten door Marina Kaljurand, de voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Estland.