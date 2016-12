Jaaroverzicht Internetrecht

Ook het thema internetrecht kwam in 2016 uitgebreid aan de orde. GeenStijl/Sanoma, hackbevoegdheden, aansprakelijkheid voor WiFi-netwerken, nepnieuws en eBooks zijn slechts enkele hoogtepunten. Hieronder een overzicht van de onderwerpen die wij op onze blog behandelden.

Net zoals in 2015 schonken wij dit jaar in onze blog aandacht aan de zaak (of het epos) Sanoma/GeenStijl. In april aan de conclusie van de AG van het HvJ en in september was daar eindelijk de uitspraak. Huisprofessor Arno Lodder beschreef deze ‘anticlimax’ in een in deze annotatie. In december werden in Duitsland overigens de ‘jonge’ criteria uit Sanoma/Geenstijl al toegepast in een geschil.

Verder was er over de digitale handhaving van auteursrechten interessante jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU (“HvJ”) over de aansprakelijkheid voor auteursrechtinbreuken door het aanbieden van een openbaar WiFi-netwerk. Ook wees het HvJ een arrest over het begrip billijke compensatie voor rechthebbende bij privégebruik, en beantwoordde zij een prejudiciële vraag over de uitputtingsregel voor legale reservekopieën.

De Amerikaanse FBI probeerde dit jaar via een gang naar de rechter het bedrijf Apple te dwingen om software te schrijven voor het ontgrendelen van versleutelde iPhone’s. Apple weigerde dit omdat zij vreesde voor de privacy van haar gebruikers. Het ontwikkelen van achterdeurtjes zou een gevaarlijk precedent kunnen scheppen, en deze deurtjes zouden kunnen worden uitgebuit door cybercriminelen. Doordat de FBI uiteindelijk met behulp van hackers toegang wist te krijgen tot de betreffende iPhone, liep de zaak met een sisser af. De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zorgde dit jaar in Nederland voor de nodige ophef.

Een andere ontwikkeling binnen het internetrecht is het succes van nepnieuws. Waar Facebook eerst onafhankelijk wilde blijven en zei dat 99% van de inhoud op Facebook authentiek is, kwam zij later tóch in actie tegen nepnieuws. Het sociale netwerk nam hiertoe onafhankelijke factcheckers in armen. De vergroting van de verantwoordelijkheden van online dienstverleners is overigens een ontwikkeling die past binnen het verder uitrollen van de Digital Single Market; de Europese Commissie publiceerde een voorstel voor een nieuwe richtlijn die hierbinnen past. Wij besteedden onder meer aandacht aan de positie van online platforms, nieuwsuitgevers en ISP’s in de Digital Single Market.

Ook schonken wij dit jaar aandacht aan de rechtsstrijd over de handel in tweedehands eBooks; eerst aan de conclusie van AG Szpunar over het uitlenen daarvan én later aan de betreffende uitspraak van het HvJ. Ook het aanbieden van (digitale) filmspelers hield de gemoederen binnen het internetrecht bezig.

