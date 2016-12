Jaaroverzicht IE- en reclamerecht

Auteursrecht

In 2016 werd er ook weer volop geprocedeerd over het auteursrecht; onder andere over schoolfoto’s, slippers, fauteuils, knuffelhondjes, dieetboeken en partytenten. Ook Bavaria en YourHosting waren het niet eens over de auteursrechtelijke bescherming van de slogan: “Zo. Nu eerst...”. In eerste aanleg kreeg Bavaria gelijk, maar het Hof Den Haag draaide dit terug, nu deze woorden een gebruikelijke combinatie van woorden zijn en het een gewone, gangbare zin in de Nederlandse taal is.



Daarnaast ontving de Nederlandse Staat dit jaar een aansprakelijkheidstelling van de Nederlandse filmindustrie voor het mislopen van een miljard euro aan inkomsten. Ook de Nederlandse muzikanten verenigden zich in een open brief, waarin zij vergoedingen eisten van online platforms. Led Zeppelin kwam dit jaar in het nieuws: “Stairway to Heaven” zou inbreuk maken op een ander nummer. Ook Snapchat en Instagram werden beschuldigd van verdachte inspiratie.



In oktober van dit jaar zag de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht het licht, waar auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten hun geschillen kunnen laten behandelen.



Merkenrecht

2016 stond binnen het merkenrecht in het teken van het ‘Trademark Reform Package’: de gewijzigde Merkenrichtlijn en Merkenverordening traden op 23 maart in werking.



De lat voor het verkrijgen van een vormmerk werd in 2016 verder verhoogd: volgens het Europese Hof van Justitie zijn de niet-zichtbare elementen van de Rubik’s Kubus technisch bepaald, en dus niet vatbaar voor merkenrechtelijke bescherming.



Halfords en Blokker probeerden het gebruik van hun merken in een advertentie door een opleidingsinstituut tevergeefs tegen te houden. Zij werden afgebeeld als ‘not’-merk. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van merkinbreuk. Ook de zin “Zo. Nu eerst…” maakt volgens het gerechtshof geen inbreuk op de merkrechten van Bavaria.

Reclamerecht en oneerlijke handelspraktijken

In reclameland kregen de levensmiddelen het zwaar te verduren; het controversiële ‘Ik kies bewust’-vinkje werd in de ban gedaan. Populaire meidengroep K3 kreeg de ‘Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding’ over zich heen voor het commercieel exploiteren van hun populariteit om zo kinderen te verleiden tot het eten van ongezonde producten. Daarnaast kon de Radio 538 zomercampagne volgens de RCC niet door de beugel. Kinderen op social media waren het slachtoffer van goddelijke guerrillamarketing.



Rond Valentijnsdag riep de ACM acht datingsites op het matje: zij moesten hun voorwaarden verduidelijken. Ook auto-importeurs werden door de ACM gemaand de autorijklaarkosten in advertenties te vermelden. Tot slot heeft het HvJ in 2016 uitleg gegeven over misleidende omissies en heeft het de vraag beantwoord of koppelverkoop als oneerlijke handelspraktijk moet worden gezien.