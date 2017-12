Interview Menno Weij over het vergeetrecht

Wat is in algemene zin je mening over het vergeetrecht?

“Het vergeetrecht creëert een probleem, en dit probleem zit met name in de hoek van de bijzondere persoonsgegevens. Door het verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zitten zoekmachines knel. Ook andere goede initiatieven, zoals het plan van Facebook om suïcidale mensen te helpen, kunnen niet worden gelanceerd in Europa. De bal ligt bij de wetgevers om duidelijkheid te creëren hierover, want nu gebeurt daar niets mee. Ik vind het verbod een veel te grote beperking, de balans moet beter. Overigens heb ik geen probleem met het vergeetrecht voor gewone persoonsgegevens, dat is denk ik werkbaar. Maar ik vind het terecht dat Google meer duidelijkheid eist over het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Autoriteiten of wetgevers moeten hier duidelijkheid in scheppen.”

Verwacht je dat deze duidelijkheid er snel zal komen?

“Ik hoop het, en met die hoop gaat de verwachting gepaard. Maar die duidelijkheid had er al veel eerder kunnen zijn. Het feit dat die er nog niet is, zegt denk ik al heel veel.”

[...]

