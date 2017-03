Hoge Raad stapt als eerste over op verplicht digitaal procederen

Met ingang van vandaag stap de Hoge Raad der Nederlanden, het hoogste nationale rechtsprekende orgaan, over op digitaal procederen. De Hoge Raad is daarmee de eerste instantie waar digitaal procederen verplicht is. Goed nieuws, want eigenlijk is het natuurlijk best een beetje onzin al die papieren dossiers. Met de overstap naar digitaal procederen, treedt ook een deel van het nieuwe procesrecht in werking, maar die wijzigingen blijven vooralsnog beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de digitalisering van de procedure.

Helaas viel op het gebied van digitaal procederen vandaag ook minder nieuws te melden: de invoering van digitaal procederen bij de rechtbanken wordt tot nader uitgesteld, omdat het systeem nog niet in staat zou zijn om grote hoeveelheden procedures tegelijkertijd aan te kunnen. Wij kijken in ieder geval uit naar het moment dat we onze printers naar de recycling kunnen brengen.