Hoera: de NSE-zaak gaat door tot de Hoge Raad!

Gisteren liet Stichting Brein weten naar de Hoge Raad te stappen in de rechtszaak tussen haar en de (ex) Usenetprovider NSE. Dat gaat ongetwijfeld voor leuke jurisprudentie zorgen. Wat speelde er ook alweer in de zaak? In hoger beroep had het hof te Amsterdam haar eerdere tussenarrest uit 2014 (gedeeltelijk) in stand gelaten. In het tussenarrest oordeelde het hof dat NSE wél auteursrechtelijk relevante handelingen verrichtte, maar niet aansprakelijk was voor de inhoud van de door haar verveelvoudigde en openbaar gemaakte content. Van NSE kon verder niet worden verwacht dat zij alle geplaatste berichten zou checken, aangezien een dergelijke surveillanceverplichting in strijd was met jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie.

In het eindarrest oordeelde het hof Amsterdam dat er geen grond was om terug te komen op het bevel aan NSE om een effectieve NTD-procedure in te voeren, aangezien deze beslissing niet op een ondeugdelijke grondslag was genomen, en Brein bovendien belang had bij de handhaving van de beslissing. Brein had echter geen belang bij het doorprocederen over de invoering van aanvullende maatregelen, naast het invoeren van de NTD-procedure. Dit omdat het doorprocederen voor de rechter en voor partijen een tijdrovend en kostbaar werk met zich mee zou brengen.

Tim Kuik, directeur van Brein, geeft aan ontevreden te zijn met de uitspraak van het hof en gaat in cassatie:

“Wij vinden dat het Hof heeft miskend dat NSE wel degelijk aansprakelijk is voor haar bedrijfsvoering, die erop neer kwam dat zij zich de door gebruikers geüploadde bestanden feitelijk toe-eigende en inkomsten verwierf door kopieën van deze bestanden lange tijd beschikbaar te houden voor betalende abonnees om te downloaden. […]

Het gaat ons niet om het usenet als zodanig, dat is op zich een mooi protocol, maar om hoe commerciële aanbieders zoals NSE er gebruik of beter gezegd bewust misbruik van maken om geld te verdienen met massale inbreuk,” aldus Kuik. “Het gaat niet om de technologie maar om hoe je die gebruikt.”

Wordt vervolgd dus!