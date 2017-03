Hair extensions zijn niet auteursrechtelijk beschermd

Zijn hair extensions auteursrechtelijk beschermd? Deze vraag kwam aan de orde in een procedure tussen Pasoday en Hair Workxx.



Pasoday meent dat haar hair extensions auteursrechtelijk beschermd zijn. Volgens Pasoday onderscheiden de hair extensions zich van andere typen hair extensions, omdat die van Pasoday gebruik maken van een unieke bevestiging, namelijk een onzichtbare draad, die over het hoofd wordt gedragen en via ringetjes aan de zijkant van de hair extension wordt bevestigd.



Volgens Hair Workxx zijn de hair extensions niet auteursrechtelijk beschermd, omdat de bevestigingsdraad noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.



De kort geding rechter volgt het verweer van Hair Workxx. De bevestigingsdraad van de hair extensions is zozeer technisch dan wel functioneel bepaald, dat daarin geen persoonlijk stempel van de maker is te onderkennen. Pasoday heeft niet gesteld dat bij het ontwerp van de bevestigingsdraad creatieve keuzes zijn gemaakt: Pasoday heeft juist de functie en het technische effect van de bevestigingsdraad benadrukt. De hair extensions komen daarom niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

Lees het vonnis hier.