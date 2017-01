Hacken van politici: ging RTL te ver?



Het kan u niet ontgaan zijn: RTL claimt o.a. de Twitter-accounts van de politici Kees van der Staaij en Pieter Omtzigt te hebben gehackt. Om haar claim kracht bij te zetten, plaatste RTL zelf een tweet onder het Twitter-account van Van der Staaij dat ‘het account lek is’. Saillant: Omtzigt stelt op Twitter dat zijn Twitter-account juist níet door RTL is gehackt. Over waarom ze dit heeft gedaan, zegt RTL: “De internetbeveiliging van politici is een belangrijk en actueel onderwerp. RTL Nieuws heeft onderzocht hoe het staat met de online beveiliging van Nederlandse politici en politieke partijen.” Volgens RTL heeft ze weten binnen te dringen met gelekte wachtwoorden uit eerdere datalekken, zoals bij LinkedIn en Adobe. De vraag die bij mij opkwam: ging RTL te ver? Hacken is strafbaar, maar onder omstandigheden kan van vervolging worden afgezien. Het Nationaal Cyber Security Centrum heeft in 2013 een leidraad opgesteld om te komen tot een praktijk van Responsible Disclosure. RTL heeft die leidraad niet gevolgd, is mijn indruk. Zo heeft RTL volgens mij niet eerst contact gezocht met de politici althans de betrokken politieke partijen, alvorens te zaak publiek te maken. En ook het plaatsen van de tweet onder het Twitter-account van Van der Staaij, valt m.i. niet onder die leidraad, en lijkt mij overigens ook geen hacken. Maar: het niet volgen van die leidraad betekent ook niet per definitie vervolging. En eerlijk is eerlijk: RTL komt uiteraard ook nog een bepaalde mate van journalistieke vrijheid toe. Het zou wellicht goed zijn als deze kwestie wordt aangegrepen om hier een duidelijk(er) kader te schetsen.