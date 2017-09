Gucci’s gekleurde strepen in gevaar?

Gucci heeft een procedure gestart tegen het kledingmerk Forever 21. Het Italiaanse kledingbedrijf stelt zich op het standpunt dat Forever 21 inbreuk maakt op haar merkrechten door de verkoop van kledingitems met de alom bekende groen-rood-groene en blauw-rood-blauwe streep. Nadat Forever 21 werd gesommeerd om te stoppen met de verkoop van de mogelijkerwijs inbreukmakende kleding, startte de modemastodont een rechtszaak waarin de geldigheid van de merken van Gucci ter discussie werd gesteld.

De centrale vraag in het conflict tussen de twee modebedrijven gaat over de geldigheid van het Gucci ‘streepmerk’. Er zijn een tal van voorbeelden waarbij grafische patronen als merk geregistreerd werden. Zo heeft Adidas in het verleden verschillende streeppatronen als merken geregistreerd. De streepmerken dienen door consumenten te worden ervaren als een herkomstaanduiding en niet als een loutere versiering, aldus het Europese Hof van Justitie.

Volgens Gucci is het hele bedrijfsmodel van Forever 21 gebaseerd op ‘het ondermijnen van de bescherming van intellectueel eigendom’. Echter, indien de strepen van Gucci als een geldig merk zullen worden aangemerkt, zal het Italiaanse bedrijf ook moeten aantonen dat de gemiddelde consument in verwarring wordt gebracht bij het gebruik van het streeppatroon door Forever 21. Één ding is zeker, de ongeldigheid van Gucci’s streepmerk zou desastreuze gevolgen hebben voor het luxueuze kledingmerk.

Auteur: Davide Ballestrero