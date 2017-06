Gratis bier bij bestelde boodschappen? Strijd met RvA 2014

Op grond van de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RvA) 2014 is reclame waarbij alcoholhoudende drank gratis aan particulieren wordt aangeboden verboden (art. 20 lid 1 RvA 2014). Een duidelijke regel – zou je denken – maar foutjes zijn zo gemaakt. Zo ontving klager een blikje Bavaria 3.3. gratis bij zijn Albert Heijn bestelde boodschappen. Klager meent dat je zou verwachten dat Albert Heijn en Bavaria wel op de hoogte zijn van de reclameregels.



Albert Heijn stelt dat het blikje abusievelijk is meegestuurd. De voorzitter van de Reclame Code Commissie merkt op dat van een landelijke winkelketen mag worden verwacht dat zij bij zulke promotiecampagnes, die plaatsvinden met medewerking van de fabrikant, zich zal onthouden van het gratis verstrekken van alcoholhoudende drank, gelet op het verbod in de RvA 2014. Albert Heijn heeft weliswaar aangegeven dat zij maatregelen zal nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen, maar zij had deze maatregelen al eerder moeten nemen. Ook is niet duidelijk waaruit de door AH bedoelde maatregelen bestaan.



De voorzitter acht de reclame daarom in strijd met art. 20 lid 1 RvA 2014 en beveelt AH aan om niet meer in strijd met dit artikel te handelen.