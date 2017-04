Google: weg met nepnieuws!

Goed nieuws: Google gaat, in navolging van Facebook, voortaan aangeven of nieuws nep is of niet. De fact checks die ten grondslag liggen aan het bovenstaande, worden uitgevoerd door externe partijen. De aankondiging in dit kader kwam al in oktober 2016, maar wordt nu dus voor het eerst in Nederland uitgerold.

Hoe werkt het precies? Als je nu een zoekterm in Google invoert, zie je bij sommige artikelen een regeltje onderaan het artikel met degene die de Factcheck heeft uitgevoerd met daarachter een korte conclusie. Als je zoekt naar ‘trump iraq war’, krijg je bijvoorbeeld het volgende:

In een blogpost van Google schrijft zij dat alleen factcheck-content van uitgevers die volgens haar algoritmes ‘gezaghebbende bronnen van informatie zijn’, in aanmerking komt voor opname in haar zoekresultaten. Bovendien dient factcheck-content te allen tijde te voldoen aan de algemene beleidsregels voor alle opgemaakte gestructureerde data, evenals de factcheck-criteria van Google News Publisher.

In het bovenstaande voorbeeld is de factcheck uitgevoerd door www.factcheck.org, een non-profit organisatie die zichzelf omschrijft als ‘consumer advocate for voters that aims to reduce the level of deception and confusion in U.S. politics’. Dit is niet de enige organisatie die deze checks uitvoert: er zijn naar verluidt zo’n 115 organisaties die checks uitvoeren. In Nederland is de Correspondent bijvoorbeeld een organisatie die checks uitvoert.

Zelf hebben we al eerder aangegeven dat we het belang inzien van het bestrijden van nepnieuws. Immers, een deel van de bevolking is niet in staat om nep van echt nieuws te onderscheiden, en het is belangrijk om ook hen goed in te lichten over het nieuws dat tegenwoordig in alle soorten en maten binnenstroomt. De verhalen dat nepnieuws de verkiezingen in de Verenigde Staten heeft beïnvloed is daarbij een spookbeeld. Dat Google nu besluit om tegen dergelijke praktijken op te treden, stemt ons dan ook enigszins gerust. Laat het een stap zijn naar meer.