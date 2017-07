Gezondheidswebsites overtreden cookiewetgeving

Websites die informatie bieden over ziekten en verslavingen, overtreden cookiewetgeving. Dat blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond onder twintig gezondheidswebsites. De betreffende websites laten zonder toestemming van de websitebezoekers advertentiebedrijven meekijken met het zoekgedrag van consumenten en informeren niet goed genoeg over de cookies.

Tracking cookies

Alle door de Consumentenbond onderzochte websites plaatsten zonder toestemming van de bezoeker tracking cookies. Met behulp van tracking cookies wordt het surfgedrag van websitebezoekers gevolgd. De gegevens die daarmee worden verkregen worden vervolgens gebruikt om een profiel op te stellen van de interesses van de gebruiker. Adverteerders kunnen de websitebezoekers daarop indelen aan de hand van sociaaleconomische, psychologische, filosofische of andere criteria en hen op basis daarvan verschillende reclames tonen of kortingen aanbieden. Zoekmachines kunnen bezoekers aan de hand van dergelijke indelingen verschillende zoekresultaten aanbieden.

Cookiewetgeving bepaalt dat dergelijke cookies alleen mogen worden geplaatst en gelezen als de gebruiker hiervoor toestemming heeft verleend nadat hij duidelijk en volledig is geïnformeerd, onder meer over het doel waarvoor de cookies worden gebruikt.

Volgens de Consumentenbond “tonen de medische websites tegelijk met het plaatsen van de cookies een informatievenster over de cookies, maar dat is geen legale manier om ‘toestemming’ te krijgen. De cookies zijn dan immers al geplaatst. De andere websites tonen helemaal geen cookiemelding.”

Onvolledige informatie

De Consumentenbond ontdekte daarnaast dat alle websites onvolledig informeerden over de cookies. Op grond van cookiewetgeving moet de websitebezoeker duidelijk worden geïnformeerd wie cookies plaatst en leest en wie de beschikking krijgt over en verantwoordelijk is voor de daarmee verkregen gegevens. Ook moet duidelijk worden gemaakt wat de bewaartermijn is, of profielen worden opgesteld, welk type informatie wordt verzameld om profielen op te stellen, of deze profielen worden gebruikt om gerichte reclame aan te bieden, en of het surfgedrag van de bezoeker wordt gevolgd doordat de bezoeker aan de cookie op zijn computer kan worden herkend op meerdere websites.