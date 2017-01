Gazelle maakt eind aan whatsappen op de fiets (en misschien aan zichzelf?!)

Na onze blog over het verbod van het gebruik van smartphones op de fiets dat eraan zit te komen, is het leuk te vermelden dat Gazelle gisteren het bericht naar buiten heeft gebracht dat zij momenteel werken aan een heuse fiets waarop het onmogelijk is om tegelijkertijd te fietsen en te bellen en/of whatsappen. De zogenoemde ‘SafeDrivePod’ zal zorgen dat de smartphone blokkeert op een rijdende fiets. Gazelle beoogt hiermee de verkeersveiligheid een impuls te geven.

Deelname aan het verkeer, waarbij ondertussen druk wordt gebeld of berichten worden verstuurd, brengt grote risico’s met zich mee. Immers, bij één op de tien fietsongelukken is een smartphone betrokken en in de leeftijdsgroep 12 tot 34 jaar ligt dit cijfer zelfs 2 keer hoger! Met de nieuwe fiets zal Gazelle ervoor zorgen dat fietsers zich volledig kunnen richten op het verkeer, aldus Ferdi Ertekin van Koninklijke Gazelle. De fiets met SafeDrivePod zal door een ingebouwd systeem via bluetooth verbinding maken met de app op de telefoon. Rijden fietsers minstens 10 kilometer per uur, dan zal de smartphone zichzelf uitschakelen.

De fiets van Gazelle die internetgebruik en bellen blokkeert, zal de eerste zijn op de markt. Op dit moment werken Gazelle en SafeDrivePod aan de ontwikkeling. Wil je tóch blijven belle? Koop dan geen Gazelle!