FinTech: de hoogste tijd voor een grote doorbraak

De term “FinTech” zal bij een groot deel van onze lezers wel een belletje doen rinkelen. Misschien komen daarbij ook al bepaalde associaties naar boven: Adyen, Bux, Tikkie en Bunq zijn bekende (Nederlandse) spelers. Ook SOLV adviseert steeds meer partijen die zich in de FinTech-wereld begeven, of - in normaal Nederlands - die zich bezighouden met technologische innovaties in de financiële sector.

FinTech is als begrip echter nog lang niet bij iedere Nederlander bekend. Wat heet: uit de eerste “FinTech-monitor” van onderzoeksbureau Motivaction blijkt dat maar 5% van 517 ondervraagde consumenten überhaupt van de term FinTech heeft gehoord. Na doorvragen blijkt dat veel van de respondenten ook niet of nauwelijks gebruik maken van FinTech-initiatieven: zo heeft bijvoorbeeld 80% nooit of zelden vanaf een mobiele telefoon betaald en heeft 79% nog nooit een crowdfundactie gesteund. Contactloos betalen heeft wel een vlucht genomen: inmiddels gebruikt 39% van de respondenten die technologie minimaal regelmatig.

Het is hoog tijd dat ook de massa bekend wordt met FinTech. Niet alleen zijn er al legio initiatieven beschikbaar waar iedere consument profijt van heeft, op korte termijn kunnen we ook veel nieuwe FinTech-aanwinsten begroeten. Dat komt onder andere door de inwerkingtreding van de nieuwe "Payment Services Directive”. Deze Europese richtlijn stelt de markt open voor aanbieders van zogenaamde "betalingsinitiatiediensten" en "rekeninginformatiediensten". Als deze dienstverleners daar een vergunning voor krijgen, kunnen zij direct betalingen bij banken initiëren (vergelijkbaar met iDeal) en mogen zij op verzoek van de consument rekeninginformatie bij banken opvragen. Dat biedt veel mogelijkheden: zo kan een consument via één partij de informatie over al zijn bankrekeningen in één handig overzicht inzien. Die geaggregeerde informatie is weer een verborgen schat voor bijvoorbeeld hypotheekadviseurs: wie weet spelen ook zij dus op deze ontwikkeling in.

Wij zien grote potentie in FinTech en helpen graag een handje bij het vergroten van de naamsbekendheid van de sector. Op onze blog zullen we dan ook meer aandacht besteden aan de wondere FinTech-wereld en de juridische uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Stay tuned!