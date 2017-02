Factsheet DDA inzake privacywetgeving gepubliceerd

Onlangs lanceerde de Dutch Datacenter Association (hierna: DDA) een Engelstalige factsheet over de huidige en toekomstige data- en privacy- wet en regelgeving in Nederland en de EU. Met de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), die de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) zal vervangen, zag de DDA de noodzaak om belanghebbenden te informeren over de potentiƫle gevolgen voor bedrijven en organisaties. Je kunt de factsheet lezen via deze link.