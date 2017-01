Facebook weet nóg meer over ons dan we denken

Dat Facebook veel van ons weet is anno 2017 geen geheim meer. Zo zijn we ons ervan bewust dat Facebook niet alleen weet waar we wonen, hoe oud we zijn, of we in een relatie zitten en waar we gestudeerd hebben, maar weet Facebook ook welk bier we het liefst kopen (like je Heineken op Facebook?), welke politieke voorkeur we hebben (like berichten van VVD op Facebook?) en waar we het liefst op vakantie gaan (foto geplaatst van vakantie in Lissabon?).

Facebook laat haar gebruikers nog wel in het duister tasten als het gaat om de herkomst van (een deel van de ) informatie. Naast de gegevens die Facebook verkrijgt over gebruikers bij het gebruik van haar eigen dienst, blijkt Facebook namelijk veel meer informatie over haar gebruikers te kopen bij externe dataproviders, bijvoorbeeld over hun inkomen, restaurant die ze bezoeken en zelfs het aantal creditcards in hun portemonnee. Daarmee is ons offline leven ook voor Facebook geen geheim meer. Met deze handelswijze kan Facebook nog gedetailleerdere gebruikersprofielen opstellen waarmee nog gerichter kan worden geadverteerd (doel: $$$).

Facebook schijnt niet helemaal eerlijk te zijn geweest over deze praktijken, aldus de CEO van de Amerikaanse privacywaakhond Center for Digital Democracy (CDD), Jeffrey Chester, tegen Business Insider: “Facebook is bundling a dozen different data companies to target an individual customer, and an individual should have access to that bundle as well.”

Facebook zelf geeft aan dat ze gebruikers niet nauwkeuriger inlicht omdat de gegevens vrij beschikbaar zijn en bovendien niet door Facebook zelf zijn verzameld. Facebook meldt in dat verband dat gebruikers zich af kunnen melden bij de externe dataproviders die persoonlijke informatie aan Facebook verkopen.