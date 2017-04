'Facebook heeft voor zomer deal met EU over datadelen WhatsApp'

Het heeft er alle schijn van dat WhatsApp nog voor de zomer data mag gaan delen met moederbedrijf Facebook. De Eu en Facebook zijn hier momenteel over in onderhandeling en hopen snel tot een deal te komen die het delen van data tussen Facebook en WhatsApp gaat reguleren.

Dit blijkt uit een interview van Reuters met de Ierse privacycommissaris Helen Dixon. Dixon heeft de leiding over de onderhandelingen met Facebook, aangezien het hoofdkantoor van Facebook gevestigd is in Ierland. Dixon laat optekenen in het interview, dat ze verwacht dat nog voor aankomende zomer een akkoord op tafel zal liggen over het delen van data tussen WhatsApp en Facebook. Ze stelt dat er overeenstemming is bereikt over het feit dat de kwaliteit van de geboden informatie aan gebruikers duidelijker, transparanter en eenvoudiger uitgelegd had moeten worden.

Facebook stopte in november 2016 met het delen van data van gebruikers in heel Europa. Dat gebeurde na druk van de Artikel 29-werkgroep, waarin de Europese privacywaakhonden vertegenwoordigd zijn. Facebook gebruikte die data voor advertenties en vriendschap-suggesties.

Vorig jaar november schreven wij nog dat het misschien wel leek alsof Facebook was gezwicht voor de druk van verschillende Europese privacywaakhonden, maar dat het meer voor de hand lag dat Facebook zichzelf een pauze gunde om de gemoederen wat tot bedaren te brengen en zich te beraden over hoe het delen van data met WhatsApp beter aan te pakken. Het lijkt er nu op dat Facebook achter de schermen inderdaad hard heeft gewerkt, om uiteindelijk het delen van data met WhatsApp toch mogelijk te maken.

Uiteraard is het een goede zaak dat dit in overleg met de privacycommissaris gedaan wordt, maar het blijft toch maar weer de vraag hoe dit gaat uitpakken voor ons eindgebruikers. Als het namelijk blijft bij het duidelijk, transparant en in eenvoudige taal bieden van informatie aan de gebruikers omtrent het delen van data tussen WhatsApp en Facebook, kan ik mij niet voorstellen dat daarmee alle zorgen van de Artikel 29- werkgroep omtrent dit privacyvraagstuk zijn weggenomen. Wordt wat ons betreft dus hopelijk nog vervolgd..

Met dank aan Michiel van der Zijpp