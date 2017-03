EU: sociale netwerken moeten voorwaarden wijzigen

De EU was al langer de mening toebedeeld dat sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en Google+ hun algemene voorwaarden voor Europese gebruikers moeten wijzigen om zo aan het dwingende consumentenrecht in de EU te voldoen. Maar nu is er ook daadwerkelijk gehandeld: onder leiding van de Franse consumentenautoriteit, ook wel bekend onder de ‘catchy’ naam DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes), zijn verschillende consumenten met de voornoemde sociale netwerken om de tafel gaan zitten om over hun voorwaarden te praten.

EU commissaris Vera Jourova had hierover het volgende te zeggen:

"Social media has become part of our daily lives and a majority of Europeans use it regularly. Given the growing importance of online social networks it is time to make sure that our strong EU rules, that are there to protect consumers from unfair practices, are complied with in this sector. It is not acceptable that EU consumers can only call on a court in California to resolve a dispute. Nor can we accept that users are deprived of their right to withdraw from an on-line purchase. Social media companies also need to take more responsibility in addressing scams and fraud happening on their platforms. I want to thank the EU consumer authorities who have worked tirelessly with the Commission on this important issue over the past months. From today, social media companies have one month to come up with solutions to comply with EU rules."

Conclusie: sociale netwerken kunnen niet langer ontkomen aan EU-regelgeving. Persoonlijk, kan ik dit alleen maar aanmoedigen. Niemand staat immers boven de wet, dus is het goed dat sociale netwerken in dat kader steeds harder en effectiever worden aangepakt. Goed is dat niet alleen lidstaten individueel optreden tegen bijvoorbeeld sociale netwerken, maar dat Europa ook steeds meer als coördinator fungeert (denk bijvoorbeeld ook aan de Whatsapp en Facebookzaak).

Voor de geïnteresseerden, speelt het volgende in het kader van onredelijke bedingen:

Social media networks cannot deprive consumers of their right to go to court in their Member State of residence;

Social media networks cannot require consumers to waive mandatory rights, such as their right to withdraw from an on-line purchase;

Terms of services cannot limit or totally exclude the liability of Social media networks in connection with the performance of the service;

Sponsored content cannot be hidden, but should be identifiable as such;

Social media networks cannot unilaterally change terms and conditions without clearly informing consumers about the justification and without given them the possibility to cancel the contract, with adequate notice;

Terms of services cannot confer unlimited and discretionary power to social media operators on the removal of content.

Termination of a contract by the social media operator should be governed by clear rules and not decided unilaterally without a reason.

En het volgende in het kader van fraude en misleiding:

scams involving payments taken from consumers;

subscription traps where consumers are offered to register for a free trial but are not given clear and sufficient information;

marketing of counterfeited products;

fake promotions like "win a smart phone for 1 €" have proliferated over social media which were in fact a true contest but entailing a hidden long term subscriptions for several hundred euros per year.

Vooralsnog is onduidelijk hoe precies de voorwaarden moeten worden gewijzigd en binnen welke termijn de voorwaarden gewijzigd moeten zijn. Maar goed, de eerste stap is gezet, aangezien de discussie al heeft plaatsgevonden. Laten we hopen dat wij als Europese consumenten er op de korte termijn de vruchten van gaan plukken.