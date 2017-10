Een ezel stoot zich in het gemeen…

...niet tweemaal aan dezelfde steen. Ik wel, gisteren. Enkele maanden geleden kocht ik abusievelijk een pot Douwe Egberts Gold, in plaats van Nescafe Gold. Gisteren weer. Bij de Kruidvat stonden de potten parmantig opgesteld en hoewel ik net als de eerste keer een gevoel had van wat klopt er niet, werd ik door de rode sticker NEW over de streep getrokken. Het blijft ongelooflijk suf van mezelf, ik geef het toe.





Nog veel suffer vind ik overigens de keuringsdienst van waren, die de Vegetarisch Slager de opdracht geeft om het aanbod minder verwarrend te maken. Dus dat mensen als er met koeienletters (grappig woord in deze context) staat Vegetarische slager, ze niet door hebben dat de Gehacktbal Speck of Bratwurst niet van vlees is. Wat die laatste betreft, die is qua smaak niet van echt vlees te onderscheiden (ik weet van niet-vegetariers dat ze de worst met smaak aten en niet doorhadden dat het geen vlees was), maar dat is nu niet waar het om gaat, het gaat om de verpakking. Die moet aangepast voor ergens begin 2018. Als ik de Vegetarische slager was zou ik niks wijzigen. Mocht er een boete opgelegd worden, dan zal de rechter neem ik aan de NVWA wel terugfluiten. Het is natuurlijk de vraag of Jaap Korteweg daar zin in heeft, maar hij zou in ieder geval bezwaar kunnen aantekenen, ik neem tenminste aan dat deze actie van de NVWA zich daar toe leent.