”Eén bundel in Europa” claim misleidend

Vodafone’s uiting op haar website waarin de bundel “Kleinzakelijk” wordt aangeprezen als ”Eén bundel in Europa […] Onbeperkt bellen, sms’en en 7 GB data in heel Europa” en “Eén bundel in Europa” is misleidend. De bundel geldt namelijk niet voor alle Europese landen: onder andere Oekraïne, Wit Rusland, Servië en Montenegro zijn uitgesloten.



De Reclame Code Commissie (“RCC”) oordeelt dat de vermelding “in heel Europa” onjuist, en de uiting “in Europa” onvoldoende genuanceerd is. De gemiddelde (zakelijke) consument kan hiertoe gebracht worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. De reclame is daarom misleidend en oneerlijk in de zin van de Nederlandse Reclame Code.



Omdat Vodafone al wijzigingen heeft doorgevoerd op haar website en Vodafone gebruikt niet langer “in heel Europa”. De RCC oordeelt daarom dat een aanbeveling niet noodzakelijk is.

Lees de uitspraak hier.