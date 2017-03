Duitsland wil internetbedrijven verplichten haatberichten te verwijderen

De Duitse minister van Justitie heeft deze week een wetsvoorstel gepresenteerd op basis waarvan internetbedrijven harder op moeten treden tegen berichten die aanzetten tot haat. Bedrijven als Facebook, Twitter en Google zouden deze berichten moeten verwijderen op straffe van een boete.

Het wetsvoorstel introduceert bindende normen die bepalen hoe internetbedrijven moeten omgaan met klachten over haatberichten. Zo moeten klachten van gebruikers over haatberichten zonder vertraging worden behandeld. Haatberichten die overduidelijk strafbaar zijn, moeten binnen 24 uur worden verwijderd. Andere haatberichten moeten eerst beoordeeld worden en eventueel na een week van ontvangst van de klacht worden verwijderd. Bij overtreding van deze regels kan een bestuurlijke boete van maximaal 5 miljoen euro worden opgelegd. Per bedrijf kan dit oplopen tot maximaal 50 miljoen euro.

De Duitse minister van Justitie licht bij zijn wetsvoorstel toe dat er momenteel nog te weinig berichten met strafbare inhoud worden verwijderd en dat dit ook daarbij niet snel genoeg gebeurt. Facebook zou op basis van recente cijfers slechts 39% van de gemelde berichten hebben verwijderd. Twitter neemt de klachten nog minder serieus en zou slechts 1% van de gemelde haatberichten verwijderen.

De minister liet reeds eerder weten dat hij ontevreden was met de houding van de techbedrijven ten aanzien van haatberichten. Hij kondigde toen al aan de bedrijven wettelijk te dwingen om op te treden tegen de haatberichten, waaraan nu gevolg is gegeven. Onduidelijk is nog of er genoeg steun is voor de wet.