Duitse rechter geeft ouders geen toegang tot Facebook-account na overleden kind

De Duitse rechter heeft vandaag een vrij opmerkelijke uitspraak gedaan in een zaak tegen Facebook. Het betrof hier een zaak tussen Facebook en de ouders van een overleden tiener meisje. Het vijftienjarige meisje van wie het account is, overleed in 2012 na een aanrijding met een trein. De ouders hoopte aan de hand van haar account en de daarin opgeslagen berichten en chatgeschiedenis te kunnen vaststellen of het om zelfmoord ging.

De rechter in Berlijn oordeelde in eerste instantie in het voordeel van de ouders en stelde dat e-mails en Facebook-berichten vergelijkbaar zijn met brieven en dagboeken die, ongeacht de inhoud daarvan, bij overlijden ook gewoon worden overgedragen aan erfgenamen. Het Duitse Hof was het daar niet mee eens en stelde dat Facebook geen toegang mag verlenen, aangezien het openstellen van een dergelijk account in strijd is met de privacy van de contacten en Facebook-vrienden van het meisje.

Op haar website schrijft Facebook dat er geen inloggegevens voor accounts vrijgegeven kunnen worden. Wel kunnen mensen een verzoek indienen om het account van een overleden persoon te verwijderen of het een herdenkingsstatus te geven.