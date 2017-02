Duitse overheid wil intelligente bewakingscamera's op stations

Berlijn gaat speciale bewakingscamera’s testen die door middel van intelligente videotechnologie automatisch gevaar kunnen herkennen.

Dat meldt de Berliner Morgenpost. Het Berlijnse Südkreuz zal later dit jaar worden uitgerust met de intelligente videotechnologie. Het is een pilot-project van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Duitse spoorwegen en de federale politie.

De nieuwe videotechnologie in combinatie met de herkenningssoftware maakt het mogelijk om 'live' videobeelden te controleren op gevaarlijke en onverwachte situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opsporen van achtergelaten bagage, abnormale gedragingen en zakkenrollers. Een ander voorbeeld - en hier zijn privacy experts vooral sceptisch over - is de mogelijkheid tot automatische gezichtsherkenning.

Hoe slim en efficiënt de software is, zal nog moeten blijken. De test-fase die later dit jaar zal aanvangen zal moeten aantonen in hoeverre de software in staat is om het gevaar en mate van dreiging adequaat in kaart te brengen. De Duitse politie en security managers wachten al langer op het gebruik van intelligente videotechnologie, aangezien gewone videobeelden meestal pas achteraf bekeken kunnen worden. Een manier om direct calamiteiten te kunnen herkennen, is er op dit moment nog niet.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière is overigens al langer bezig met het inzetten van herkenningstechnologie. In 2016 kondigde de Maizière al aan terreurverdachten op stations en vliegvelden te willen kunnen opsporen door middel van dergelijke software. “Er is een mogelijkheid om iemand te fotograferen en met gezichtsherkenningssoftware op het internet te weten te komen of het om een beroemdheid of een politicus gaat. Ik wil zo'n systeem op de videocamera's op luchthavens en treinstations'', aldus de CDU-politicus.

Ook de Nederlandse politie is recentelijk begonnen met het inzetten van gezichtsherkenning bij het opsporen van verdachten. Daarbij worden databases ingezet met afbeeldingen van 800.000 gezichten van veroordeelde misdadigers, maar ook verdachten die nog niet zijn veroordeeld. Spannende tijden dus.