Document toont onschuld aan, maar lettertype Calibri "bewijst" valsheid

Waar een klein land groot in kan zijn. Het was mij tot voor kort niet bekend dat Calibri een Nederlands lettertype is. Nu ik het weet zal ik het nog vaker en met vaderlandse trots gaan gebruiken. Het font is door Microsoft in gebruik sinds 2007. Nu zijn er in een Pakistaanse fraude zaak, waar ook de premier van Pakistan bij betrokken is, documenten opgedoken die in ieder geval de onschuld van de dochter van de premier moeten aantonen. De documenten zijn echter uit 2006 en het font is pas in gebruik sinds januari 2007. DE BBC meldt:

"To prove her point, she produced a trust deed signed by both her and her brother dated February 2006. But the team investigating the case say they have spoken to a British forensic expert who says the document was typed in the Calibri font - despite the fact that Calibri wasn't commercially available until 2007."

De zaak lijkt overigens nog niet helemaal verloren. Er was wel een beta-versie voor 2007 in omloop, maar volgens Lucas de Groot, de ontwerper van het font is niet waarschijnlijk dat dit gebruikt is:

Hoewel er toen wel al een bètaversie bestond, zou het ‘serieus veel moeite kosten om hier de hand op te leggen’, aldus de Nederlandse ontwerper van het lettertype, Lucas de Groot

Het lettertype was dus wel al beschikbaar, zelfs sinds 2004, in beta versie. Wat de fraudeurs moeten gaan bepleiten is dat ze geen gewone computer gebruikers zijn (althans de opstellers van het document: "pre-released software is not the kind of thing your average person does") maar echte geeks:

that beta versions were generally only used by "tech geeks" rather than normal companies or government officials

