Delen van ritgegevens? Uber heeft privacy begrepen!

Uber gaat gegevens over ritten delen met steden. Hiermee kunnen de steden inzicht krijgen in de verkeersstromen door de stad. Dat heeft Uber bekendgemaakt in een aankondigingsbericht op haar website.

De gegevens worden openbaar gemaakt op de website Uber Movement: een website die de ritgegevens gebruikt om steden te helpen bij de stadsplanning en het nemen van beslissingen omtrent vernieuwing van infrastructuur.

Uber is wereldwijd actief in verschillende steden. Door het analyseren van de ritgegevens door de tijd heen, kan Uber in kaart brengen hoe lang het duurt om van de een bepaalde locatie op de eindbestemming te komen. En aangezien Uber 24/7 beschikbaar is, kan Uber de reisomstandigheden op verschillende momenten van de dag, dagen van de week of maanden van het jaar vergelijken en hoe die reisomstandigheden worden beinvloed door grote evenementen, wegafsluitingen of andere gebeurtenissen in een stad, aldus Uber.

Momenteel zijn er alleen nog ritgegevens beschikbaar van vier steden (Washington, Boston, Manilla en Sydney) en voor een selecte groep mensen. Op korte termijn moeten daar tientallen andere steden bijkomen en moet de dienst voor iedereen beschikbaar worden, niet alleen voor steden.

Het openbaar maken van de ritinformatie door Uber zorgt waarschijnlijk voor gefronste wenkbrauwen bij de privacyvoorstanders onder ons, maar we hoeven ons volgens Uber geen zorgen te maken. Uber benadrukt namelijk dat de gegevens worden geanonimiseerd en geaggregeerd (gebundeld per gebied) om de privacy van passagiers te beschermen: “All data is anonymized and aggregated to ensure no personally identifiable information or user behavior can be surfaced through the Movement tool.”

Daarbij kan natuurlijk weer een kanttekening worden gemaakt. De Europese privacytoezichthouders hebben namelijk al eerder benadrukt dat het volledig anonimiseren van persoonlijke informatie in de praktijk vaak erg lastig te bereiken is:

“Het is daarom van wezenlijk belang in te zien dat wanneer een voor de verwerking verantwoordelijke de originele (identificeerbare) gegevens niet verwijdert op gebeurtenisniveau, en een deel van die dataset doorgeeft (bijvoorbeeld na het verwijderen of maskeren/afschermen van identificeerbare gegevens), de resulterende dataset nog steeds valt onder de noemer van persoonsgegevens. Uitsluitend wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de gegevens dermate samenvoegt (aggregeert) dat de individuele gebeurtenissen niet langer identificeerbaar zijn, kan de resulterende dataset als anoniem worden aangemerkt. Wanneer een organisatie bijvoorbeeld gegevens over reizigersbewegingen verzamelt, worden de individuele reispatronen op gebeurtenisniveau nog steeds met persoonsgegevens gelijkgesteld voor elke partij, en wel zolang de voor de verwerking verantwoordelijke (of enige andere partij) toegang heeft tot de oorspronkelijke onbewerkte gegevens, ook al werden de direct identificerende gegevens („identificatoren”) verwijderd uit de aan derden doorgegeven dataset. Wanneer echter de voor de verwerking verantwoordelijke de onbewerkte gegevens verwijdert, en alleen geaggregeerde statistieken doorgeeft aan derden op hoog niveau, zoals „voor reisroute X zijn er op maandag 160 % meer reizigers dan op dinsdag”, moeten die als anonieme gegevens worden beschouwd.”

Het is daarom ten eerste van belang dat Uber de originele gegevens verwijdert, wil er sprake zijn van anonieme data. Maar wat als de ritgegevens worden gekoppeld aan een klein dorpje in Groningen met maar 100 inwoners? In dat geval zullen de door Uber openbaar gemaakte gegevens nog steeds te herleiden zijn tot een specifiek persoon en daardoor onder de privacywetgeving vallen. Maar Uber lijkt het hier wel goed te doen: alleen gebieden waarin relatief veel ritten worden gemaakt, zullen worden getoond op de website. Op de kaart zullen delen van de stad waarin weinig Uber ritten plaatsvinden grijs worden gemaakt om de privacy van de passagiers te beschermen. Uber lijkt daarom vooralsnog niet snel tegen privacywetgeving aan te zullen lopen.