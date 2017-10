De week van: WhistleB

Introductie

WhistleB is een innovatief whistleblowing systeem dat het mogelijk maakt om vermeende misstanden binnen organisaties op een gebruiksvriendelijke, veilige en anonieme manier te melden. De geïntegreerde vertaalfuncties en case management tools zorgen ervoor dat een dialoog tot stand kan komen met een anonieme whistleblower, in iedere gewenste taal.

Hoe werkt dat dan?

Het idee is heel eenvoudig: een whistleblower (soms klokkenluider genoemd) doet een melding in zijn eigen taal via de externe omgeving van WhistleB. WhistleB heeft geen toegang tot het bericht en alle metadata wordt automatisch verwijderd. Alleen degene aan wie het bericht is gericht, kan het bericht ontsleutelen, lezen en erop reageren. De whistleblower blijft anoniem zolang hij daarvoor kiest, ook WhistleB kan zijn identiteit niet achterhalen. Omdat ons systeem web based is, werkt het via iedere device met internettoegang, dus ook smartphones. Er is geen IT aanpassing of installatie vereist: het systeem kan direct wereldwijd gebruikt worden.

Het WhistleB systeem is ontworpen volgens de principes van security by default and by design en is in lijn met zowel huidige als toekomstige wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Het WhistleB serviceplatform is gecertificeerd volgens ISO 27001 Information Security Management en ISO 27018 Protection of personal data in the cloud. Alle relevante ISO/IEC 27002 aspecten zijn geïmplementeerd volgens good practice standards (bijvoorbeeld ISF). Ja, wij nemen datasecurity heel serieus.

Hoe gaat het?

De toename van nieuwe gebruikers is exponentieel. We zien dat Scandinavië duidelijk een paar jaar voorloopt op de rest van Europa op dit gebied. Daar komen nu de grootste klanten vandaan, zoals banken, pensioen- en investeringsfondsen en multinationals actief in allerlei branches. Maar de rest van Europa volgt: de kunst is om een zeer gebruiksvriendelijke dienst aan te bieden voor een scherpe prijs waarbij de gebruiker geen nadeel ondervindt van de technische complexiteit van ons systeem. Het groeiend aantal gebruikers (en overstappers van concurrenten) laat zien dat we daarin zijn geslaagd.

Drukke week?

Ik heb me niet verveeld. Zo heb ik deze week zeven nieuwe gebruikers geholpen bij de implementatie van het WhistleB systeem. Dat kost me ongeveer een half uur per gebruiker. Omdat alles web based is, kan je op een dag zowel een bank in Scandinavië, als een semipublieke instelling in Midden-Europa helpen. Ook heb ik een aantal demonstraties van ons systeem gegeven aan geïnteresseerde partijen. Voor de meetings in Nederland betekent dat ik mijn OV chipkaart niet moet vergeten, voor de meeting met dat Argentijnse bedrijf klap ik alleen mijn laptop open. Die innovatieve, internationale sfeer is erg leuk om in te werken.

Wat hoop je vrijdag bereikt te hebben?

Ik hoop dat er weer nieuwe organisaties kennis zullen maken met WhistleB. Het blijft een kick om te horen: “Wat een mooi systeem. Wij moeten dit ook hebben”. Nieuwsgierig? Voor een impressie van het WhistleB whistleblowing system, bekijk de WhistleB wrap up.