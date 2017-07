De week van: Shefarms

Introductie

SheFarms is een agribusiness social enterprise die vrouwelijke boeren in ontwikkelingslanden ondersteunt in het verbeteren van haar agrarische mogelijk- en vaardigheden. Heel kort gezegd hebben wij een tool ontwikkeld voor vrouwelijke boeren (SheFarmers) om hen toegang te geven tot informatie en (internationale) markten.

Hoe werkt dat dan?

Door middel van een platform verschaffen wij deze boeren toegang tot accurate informatie over farm management, duurzame agrarische technieken en (internationale) markten. Hierdoor stijgt de productiviteit, en daarmee hun inkomen, wat uiteindelijk leidt tot een toename van de kwaliteit van leven. Daarnaast worden alle gegevens en handelingen van zaad tot oogst door de boeren bijgehouden in een Journal, wat belangrijke real-time informatie oplevert. Samen met de data van de verkoop is SheFarms hierdoor betrokken bij elke stap van de voedselketen.

Hoe gaat het?

Sinds de start ongeveer twee jaar geleden hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Van een founder, zijn wij gegroeid naar plus twee co-founders en een team bestaande uit een designer, agronomisten, antropologen, communicatie specialisten, developers en een eigen kantoor in Westerpark. Twee founders zijn inmiddels een aantal keer in Afrika geweest voor onderzoek, netwerken, en natuurlijk het opstarten van het programma met de vrouwen. We zijn nog een start up, en om ons initiatief goed van de grond te krijgen, hebben onze eerste SheFarmers smartphones nodig. Zij (en wij!) zijn klaar voor de next step. Start up life is heftig, we leren elke dag, up & downs maken we mee, wij zeggen altijd; ‘the struggle is real’, maar elk succes, hoe klein ook, is zo intens. En om te doen wat je wil, waar je in gelooft, waarvoor we uit ons bed komen, maakt dat we niet meer anders willen!

Drukke week?

Wat doen wij zoal? Wij zijn o.a. in gesprek met potentiële partners, kopers, investeerders en subsidieverstrekkers. Deze meetings moeten, zoals jullie begrijpen, goed voorbereid worden. Uit deze meetings volgen vaak acties en vervolgstappen. En uiteraard, de meetings met IncPlus die ons heeft toegelaten tot hun incubator progamma, zorgen ervoor dat wij niet stil zitten. Zij zijn ons aan het klaarstomen om in september te pitchen voor potentiele investeerders. Onlangs is onze crowdfunding campagne van start gegaan voor de smartphones. Hiervoor hebben wij een Open Office & Kick off van de fundraiser gehouden voor familie, vrienden en fans van SheFarms. Dit was zeer geslaagd, op deze manier konden we goed vertellen waar wij nou eigenlijk mee bezig zijn. En hoe leuk is het om je passie te delen?!

Wat hoop je vrijdag bereikt te hebben?

Wat wij tot nu toe bereikt hebben, hebben wij voor elkaar gekregen zonder inkomsten van SheFarms, investeerders of subsidie (jawel, er wordt gewoon (fulltime) gewerkt naast SheFarms). Zoals aangegeven zijn onze SheFarmers toe aan de next step. Wij zouden het super tof vinden als je niet alleen ons, maar ook onze SheFarmers wilt steunen, door te doneren. Inmiddels hebben wij bijna €2K bereikt, we kunnen alle donaties gebruiken om ons doel van € 7K te behalen. Geloof jij in ons en de verandering die SheFarms gaat brengen in de wereld? Wil je onderdeel zijn van ons initiatief? Doneer dan via deze link. Alvast onwijs bedankt, namens Team SheFarms én onze SheFarmers!!!