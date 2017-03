De week van: Jaco de Vries

Introductie

Jaco is oprichter van Omnext (www.omnext.com), gespecialiseerd in broncode-analyse. “In wat?”: hoor ik je denken… Broncode vormt een enorme bron van informatie: als je weet waar je naar moet kijken. Overal om ons heen bevindt zich software, we werken er dagelijks mee. Toch beseft niet iedereen zich dat elk stukje software is opgebouwd uit broncode en dat deze code, voornamelijk, ontwikkeld wordt door mensen. En tja, wanneer men met de code bezig is kan het overzicht weleens uit het oog verloren worden. Daarnaast: als applicaties netjes geschreven worden scheelt het veel tijd en geld ten opzichte van het later aanpassingen maken in de broncode. Door het analyseren van de broncode van allerhande applicaties kan een oordeel gegeven worden over de kwaliteit, stabiliteit, veiligheid en bijvoorbeeld toekomstvastheid van het systeem. Met de resultaten kunnen enorme kostenbesparingen gemaakt worden en uw reputatie geborgd blijven.

Hoe werkt dat dan?

Op ons online platform voeren wij geautomatiseerde analyses uit. Het dashboard toont de resultaten, er wordt duidelijk waar er werk aan de winkel is om aan de vooraf opgestelde eisen te voldoen. Het developmentteam kan daarnaast gelijk met de broncode aan de slag want overtredingen worden tot in de broncode aangestipt. De expertise van onze consultants helpt in het stellen van prioriteiten en het in perspectief plaatsen van risico’s. Noem het risicomanagement: wij noemen het ‘het beste uit de broncode halen’.

Hoe gaat het?

Ja goed! Door de verschillende diensten die wij aanbieden is het werken bij Omnext erg gevarieerd. Wat ons bij Omnext verbaasd, is hoe weinig bewustwording er is over broncode-kwaliteit en hoe weinig bedrijven – die toch afhankelijk zijn van software – zorgen voor het op orde houden van deze kwaliteit. Dus naast ons verkoopkanaal hebben we er een drukke baan naast: het belang van broncode-analyse toelichten.

Drukke week?

Wat is druk? Gezond druk. We merken vanuit meerdere hoeken wel dat de bewustwording aan het toenemen is. Dat komt mede door het ‘security’ aspect wat steeds meer belangstelling krijgt. We worden op dit moment steeds meer zelf benaderd vanuit verschillende invalshoeken. Om deze invalshoeken te kunnen ondervangen hebben we in de afgelopen jaren een online platform ontwikkeld wat voor elke klant op maat geconfigureerd wordt. Dit is belangrijk omdat elk stuk software anders is en elk stuk software zich ook in een andere situatie bevindt en dus aan andere eisen moet voldoen. Denk hierbij aan kwaliteitseisen, security-eisen of door de organisatie zelf opgestelde regels en eisen.

Zijn er nog juridische hobbels?

Hobbels, nee. De juridische uitdaging die wij hebben is dat wij bij veel van onze klanten onder NDA’s werken. We doen dit al jaren en we doen dit ook goed. Duidelijk maken dat wij vertrouwelijk omgaan met de data van onze klanten – en het uiteraard ook doen - is voor ons allemaal bij Omnext een onderdeel van onze functie.

Wat hoop je vrijdag bereikt te hebben?

Deze week staan er weer een aantal leuke salesgesprekken op de planning. Elke week opnieuw hopen we meer mensen bewust te kunnen maken van de voordelen van broncode-analyse, en alles wat daarbij komt kijken. Wij hopen dat men de broncode ook daadwerkelijk als bron gaat gebruiken: een bron van voordelen. Wil jij meer weten over deze voordelen? Kijk op www.omnext.com en neem contact op!