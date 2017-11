De week van: Cranio

Introductie

Fabio de Oliveira Parnaiba, oftewel Cranio, is een bekende Braziliaanse Street Artist. Op 16 november a.s. opent hij zijn nieuwe solo expositie “Dreams of Heroes” bij Vroom&Varossieau (V&V), een in street art gespecialiseerde galerie op de Willemssparkweg 134 in Amsterdam. Van 18:00-20:00 zal hij aanwezig zijn bij de presentatie van zijn nieuwe werken, waarna het feest vanaf 20:30 verder gaat in Street Art cafe de Bajes (naardebajes.nl). In 2015 is de bijzondere samenwerking tussen Cranio en V&V begonnenw.

Hoe werkt dat dan?

Via Ralph Winkelmolen, die zelf jaren in Sao Paulo heeft gewoond en daar Cranio heeft ontmoet, is V&V in contact gekomen met Cranio. Zij herkende onmiddellijk zijn talent en besloot hem een podium te bieden. Ondertussen heeft hij al vele muren en wanden voorzien van zijn kenmerkende blauwe indiaan. Door het op de voorgrond plaatsen van deze oorspronkelijke bewoner van Brazilië, kijkt hij met een maatschappij kritische bril naar de samenleving.

Hoe gaat het?

Heel goed. Street Art krijgt als kunststroming steeds meer erkenning. Dit komt tegenwoordig door artiesten als Banksy, KAWS en Shepard Fairey, bekend van de Hope poster van de Obama verkiezingscampagne, maar ook Jean-Michel Basquiat en Keith Haring waren voordat zij de studio in gingen Street Artists. Van die opkomst profiteren ook de Braziliaanse artiesten zoals Cranio. Zijn shows zijn steeds uitverkocht dus wees er snel bij.

Drukke week?

We zijn volop bezig met het organiseren van de aankomende expositie Dreams of Heroes. Cranio tovert de galerie om tot een wereld van superhelden en hun dromen.

Altijd een drukke week?

Cranio is eigenlijk altijd aan het werk. Of het nou het voorbereiden is van een nieuwe expositie, of het maken van een grote mural in een wereldstad zoals Londen, Berlijn of Miami, hij is altijd aan het schilderen.

Wat hoop je vrijdag bereikt te hebben?

Ik hoop dat de opening donderdag a.s. een groot succes zal zijn en uiteraard dat veel van de werken die we hebben hangen een nieuwe eigenaar hebben gevonden.