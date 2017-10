De week van: Bvolve

Introductie:

Bvolve is een consultancy organisatie uit Amersfoort. Wij houden ons bezig met digitalisering van organisaties. Digitalisering van de business lijkt in de basis gemakkelijk. In werkelijkheid vinden er serieuze transformaties plaats. Bvolve is actief op de volgende vakgebieden: Enterprise Architectuur, Datamanagement, Business Process Management en Agile. Naast consultancy bieden wij ook gecertificeerde trainingen aan op het gebied van onder andere: Togaf en Archimate.

Hoe werkt dat dan?

Wij werken vooral samen met onze klant. Wij gaan uit van kennisdeling in plaats van het geven van advies. Dit doen wij onder andere door het geven van workshops en trainingen. De workshops spelen een sleutelrol voor strategie, prioriteit en awareness binnen de organisatie. Naast besluitvorming is de juiste kennis nodig binnen de organisatie. Hiervoor verzorgen wij trainingen.

Hoe gaat het?

Bvolve en klanten werken op dit moment samen aan digitale business transformaties. Daarnaast ontwikkelen wij nieuwe oplossingen voor komende verandervraagstukken. Zo zijn wij bezig met de Omgevingswet en de GDPR. Twee reguleringen die veel impact hebben op de manier waarop organisaties zakendoen. Er gaat veel veranderen in het contact met de klant. En iets technischer: het beheer van de data komt op een hoger voetstuk te staan.

Drukke week?

We zijn volop bezig met het organiseren van onze GDPR-ontbijtsessie op 23 november. Na een overheerlijk ontbijtje nemen wij de deelnemers mee in de nieuwe privacywetgeving. We gaan samen kijken hoe ver je bent en welke stappen je nog moet nemen om op 25 mei 2018 te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. De boete bij het niet voldoen aan de wetgeving kan oplopen tot maar liefst 4% van de jaaromzet om nog niet eens te spreken over imagoschade. Evengoed biedt de GDPR kansen: de omgang met klanten en met informatie wordt zorgvuldiger en hechter.

Altijd een drukke week?

Bvolve is bekend met dit luxeprobleem. Er is genoeg te doen. Op de ontbijtsessie verwelkomen we nog iemand met een drukke agenda: Jurist en Entrepreneur Menno Weij gaat samen met ons de deelnemers meenemen naar de GDPR vanaf 26 mei 2018. De dag na de deadline.

Wat hoop je vrijdag bereikt te hebben?

Ga je druk achter de sleepwet aan? Ga je al druk achter de organisaties aan die jouw gegevens gebruiken? In het laatste geval gaat de GDPR je helpen. Zit je aan de andere kant van de tafel en moet je je organisatie voor 25 mei klaar zien te krijgen? Dan heb je waarschijnlijk nog de nodige stappen te zetten. Hoe dan ook gaan op korte termijn persoonsgegevens om je aandacht vragen. Kom naar onze ontbijtsessie en zorg dat je op de hoogte bent van de te nemen stappen. Meld je nu aan!