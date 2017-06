De Autoriteit Persoonsgegevens moet ongeveer 3 maal zo groot worden

Zo adviseert adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) in haar rapport dat is opgesteld om de kamer te informeren over de groei die noodzakelijk zal zijn in verband met het inwerking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid & Justitie heeft het rapport op 1 juni naar de Tweede Kamer gestuurd.

Omdat de nieuwe privacywetgeving veranderingen voor de bescherming van persoonsgegevens met zich meebrengt, veranderen ook veel van de taken van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacy toezichthouder. De AP krijgt er diverse nieuwe taken en bevoegdheden bij, bijvoorbeeld op het gebied van Europese samenwerking en bij de behandeling van klachten van burgers. Hiernaast wordt ook de bevoegdheid tot het geven van boetes vergroot en krijgt de AP een uitgebreidere voorlichtingsfunctie, waarbij ze burgers en brancheorganisaties uitgebreider zal informeren over hun rechten.

In het rapport zet het AEF drie verschillende scenario’s uit. Per scenario is berekend welke middelen de AP nodig heeft om op efficiënte en effectieve invulling aan haar taken onder de nieuwe regelgeving. De berekeningen komen er op neer dat de AP tussen de 2,5 en 3,5 keer zo groot moet worden. In de meest gunstige situatie moet de Ap van 72 tot 185 full-time werknemers groeien. Dit aantal kan volgens het rapport echter oplopen tot 222 of 271 als de toename in werkzaamheden dit vereisen. Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, denkt zelf dat het realistisch is dat het werknemersbestand in die mate zal gaan groeien.

Met dank aan Jelte van 't Hul.