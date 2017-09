Datalek Instagram treft miljoenen gebruikers

Begin september kwam Instagram met een statement waarin verklaard werd dat hackers middels een lek toegang hebben gekregen tot de e-mailadressen en telefoonnummers van Instagram gebruikers. Instagram waarschuwt gebruikers alert te zijn op eventuele verdachte activiteiten als onbekende telefoonoproepen, sms’jes en e-mails.



Instagram kan op dit moment nog geen uitspraak doen over de precieze hoeveelheid accounts van gebruikers waarvan de persoonlijke informatie is verkregen. Het bedrijf gaat uit van een klein percentage van alle gebruikers. Verschillende Amerikaanse media melden echter dat het in ieder geval gaat om miljoenen accounts van gebruikers. Ook vele bekendheden die actief zijn op Instagram zijn de dupe van het lek. Zo werden er eerder via het gehackte account van Selena Gomez naaktfoto’s verspreid van Justin Bieber, meldt nu.nl.



De hackers claimen nu de persoonlijke informatie in een database te hebben opgeslagen. Tegen een betaling aan de hackers kunnen de gegevens van concrete gebruikers worden ingezien. Instagram meldt dat het lek inmiddels is hersteld en dat de zaak wordt onderzocht in samenwerking met de politie.



Wettelijke verplichting datalek

In Nederland geldt sinds 1 januari 2016 een Meldplicht Datalekken (art. 34a Wbp). Ook in de AVG is een meldplicht datalekken opgenomen. Meer informatie over de meldplicht datalekken en de boetes is te vinden in deze blog.



Met dank aan Jesse Vermeij