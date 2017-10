Datahandelaren schenden privacy van miljoenen Nederlanders

Miljoenen Nederlanders die betalingsproblemen hebben of hebben gehad, staan zonder dat ze dat weten in de systemen van commerciële databedrijven. Die verzuimen de personen daarover in te lichten, waardoor ze in strijd handelen met de wet, schrijft De Groene Amsterdammer.

Het bedrijf EDR beschikt volgens het tijdschrift over de gegevens van 7,5 miljoen Nederlanders en de bedrijven Lindorff en Focum zelfs van 10,3 respectievelijk 10,5 miljoen Nederlanders. Op basis van verzamelde informatie brengen zij een advies uit (groen, oranje en rood) aan klanten, bijvoorbeeld telecomproviders of energieleveranciers, of iemand kredietwaardig is. Het niet op tijd betalen van een rekening heeft invloed op dit advies en zelfs als er wanbetalers in het verleden op jou adres hebben gewoond kan hierdoor een negatief kredietadvies gegeven worden.

Informatieplicht

Handelen in data is niet nieuw, maar frappant aan het onderzoek van de Groene Amsterdammer is dat deze vorm van het delen van data een schending van de informatieplicht is zoals die is neergelegd in artikel 33 en 34 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Als een incassobureau jouw gegevens overdraagt aan een bedrijf als Focum of Lindorff zijn ze wettelijk verplicht dat aan je te melden, hetgeen in dit geval betekent dat een betrokkene geïnformeerd zou moeten worden over de verkoop van zijn of haar kredietscore. Een kwalijke zaak dat dit niet gebeurt, aangezien de gevolgen groot kunnen zijn. Ben je één keer in aanraking geweest met een incassobureau? Dat betekent achthonderd euro borg bij je energieleverancier. En als je ‘betaalmoraal’ écht slecht wordt bevonden, kan je zelfs een sociale huurwoning worden geweigerd. Goede voornemens en nieuwe kansen bestaan niet meer: de score bepaalt welke producten je krijgt, voor welke prijs en tegen welke voorwaarde, zo schrijft de Groene Amsterdammer. De Autoriteit Persoonsgegevens laat weten het verhaal van het tijdschrift serieus te nemen en gaat kijken of er aanleiding is voor nader onderzoek. wordt wellicht dus nog vervolgd.

