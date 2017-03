Commercial voor De Oorlogskranten ‘'alsof u erbij was", ongepast

De televisiecommercial voor “De Oorlogskranten”, waarin beelden van de Tweede Wereldoorlog zijn te zien en de voice-over aangeeft dat de Oorlogskranten “deze momenten opnieuw tot leven” brengen “alsof u erbij was”, is dermate ongepast, dat de commercial in strijd is met de goede smaak en het fatsoen en nodeloos kwetsend is, aldus de Reclame Code Commissie (“RCC”).



De commercial

In de televisiecommercial worden De Oorlogskranten aangeprezen. De commercial toont filmmateriaal van de Tweede Wereldoorlog, waaronder beelden van de Duitse inval in Nederland in 1940 met onder andere een rennend kind en bombardementen, ondersteunend door geluiden van bombardementen.



De voice-over luidt: “10 mei 1940, Duitsland valt Nederland binnen. Mensen lezen het nieuws in de krant. De oorlogskranten brengen deze momenten opnieuw tot leven. Een collectie kranten uit de Tweede Wereldoorlog, volledig herdrukt zoals ze toen verschenen. Lees over het leven van toen alsof u erbij was. De Oorlogskranten, Deel 1 De Duitse Inval, nu in de winkel.”



Volgens klaagster is de wijze waarop De Oorlogskranten in de commercial, met de slogan “beleef het alsof u er bij bent”, worden aangeprezen in strijd met de goede smaak en het fatsoen. De commercial doet namelijk alsof de Tweede Wereldoorlog iets zou zijn waar je bij had moeten zijn. Het is bovendien nodeloos kwetsend voor de mensen die er bij waren.



Oordeel RCC

De RCC stelt voorop dat de RCC zich terughoudend opstelt bij de beantwoording van de vraag of een reclame in strijd is met criteria zoals de goede smaak en/of het fatsoen, of nodeloos kwetsend is. Deze criteria hebben namelijk een subjectief karakter.



De RCC oordeelt dat, gelet op de indringendheid van de beelden in combinatie met de begeleidende geluiden van bombardementen en de woorden dat De Oorlogskranten “deze momenten opnieuw tot leven” brengen “alsof u erbij was”, de commercial dermate ongepast is dat deze in strijd is met de goede smaak en het fatsoen en nodeloos kwetsend is voor een aanzienlijk gedeelte van het publiek (waaronder degenen die onder de Tweede Wereldoorlog hebben geleden of daaronder nog steeds lijden).



Lees de uitspraak hier.