Big data als oplossing voor de Anne Frank zaak

De discussie over de gevaren van big data voor de privacy gaan steeds meer gepaard met de verwondering over de vele kansen die big data biedt. Één van die kansen is de oplossing van de ‘cold case’ Anne Frank. Met behulp van big data probeert een onlangs samengesteld coldcase team de verrader van de familie van Anne Frank te achterhalen. De informatie die wordt verzameld heeft niet alleen betrekking op namen en archieven, maar bijvoorbeeld ook op dossiers uit het nazitijdperk. Het team blijkt niet uit te zijn op vervolging of arrestaties; het hoofddoel is om de waarheid boven water te krijgen.

Artificial Intelligence

Alle data uit (onder andere) de archieven van de Tweede Wereldoorlog staat ter beschikking van de onderzoekers. Deze data kan worden ingeladen in een software die deze vervolgens ordent. De ontwikkelde software stelt de onderzoekers in staat om verbanden te zien die de afgelopen jaren voor iedereen onzichtbaar waren. Zo kon met behulp van hard- en software een interactieve kaart worden ontwikkeld. Hiermee kan (onder andere) de hoeveelheid NSB’ers, die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam bevonden, in kaart worden gebracht.

Big Data

Big data wordt gebruikt om correlaties te vinden tussen personen, gebeurtenissen en eventueel ook hypes. Met de opkomst van steeds geavanceerder software kan steeds meer data worden verzameld en bewaard. De belangrijkste component van big data verzameling is de mogelijkheid om verbanden te leggen tussen de verzamelde informatie. Hiermee is het mogelijk om betekenis te geven aan een hoop van – op zichzelf onsamenhangende – informatie.

Algemene verordening gegevensbescherming

Onder de AVG zal big data nog steeds onder de definitie van een ‘persoonsgegeven’ kunnen vallen. Met name indien de verwerkte informatie niet volledig anoniem is. In het verlengde hiervan is de relevante vraag of de verwerking van herleidbare informatie voor het onderzoek op een verwerkingsgrondslag uit artikel 6 AVG kan worden gebaseerd. Is het gebruik van die informatie bijvoorbeeld noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang? En wat is het gerechtvaardigd belang in de onderhavige situatie?

Auteur: Davide Ballestrero