Bent u al klaar voor de aankomende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Over precies 7 maanden is het zo ver: op 25 mei 2018 wordt de AVG van kracht. Met SOLV Academy helpen wij u(w organisatie) voor te bereiden op de verplichtingen die hieruit voortvloeien. Voor onze eerstvolgende opleiding tot Privacy Officer op 22, 24 en 28 november 2017 zijn nog enkele plekken beschikbaar.



Met de aankomende AVG kunnen organisaties verplicht zijn om een privacy officer (functionaris voor de gegevensbescherming) in te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Kortgezegd dient de privacy officer over voldoende aantoonbare kennis en ervaring te beschikken om zijn taken goed te kunnen uitvoeren. Om hieraan bij te dragen, is SOLV Advocaten met haar ruime ervaring op het gebied van Technologie, Media en Communicatie, waaronder Privacy wordt begrepen, dit jaar – zeer succesvol – gestart met SOLV Academy.



SOLV Academy biedt een 3-daagse intensieve opleiding tot privacy officer aan met een combinatie van theorie en praktijk voor in-house counsels en juristen, alsmede anderen voor wie de aankomende AVG (2018) relevant is, zoals compliance en security officers. Een juridische vooropleiding of enige ervaring met de huidige privacywetgeving is wenselijk, maar niet noodzakelijk. De groep cursisten bestaat uit maximaal 8 personen, waardoor er voldoende ruimte is voor vragen, eigen casus en interactie. De opleidingen tot Privacy Officer zijn door de deelnemers gemiddeld gewaardeerd met het mooie cijfer 8,5.



De eerstvolgende opleiding tot Privacy Officer vindt plaats op 22, 24 en 28 november 2017 en daarvoor zijn nog enkele plekken beschikbaar. Mocht u interesse hebben en beschikbaar zijn, neem dan vooral contact met ons op via academy@solv.nl of neem een kijkje op www.solv-academy.nl. Uiteraard zullen er in 2017 en 2018 meerdere cursussen plaatsvinden.



SOLV Academy