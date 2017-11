Ben jij klaar voor de nieuwe privacywet?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') van toepassing en wordt de nieuwe wet gehandhaafd met fikse boetes. Het is dus tijd om in actie te komen en je voor te bereiden. VraagHugo heeft dit heel makkelijk voor je gemaakt. Je bent namelijk al in drie stappen voorbereid.

Stap 1. Ga naar de gratis privacy assessment tool en kijk wat je allemaal moet doen.







Stap 2. Ga aan de slag met Vraaghugo en maak zelf de documenten en procedures.







Stap 3. Kom naar onze workshop op 30 november en krijg antwoorden op vragen die alleen voor jouw situatie van toepassing zijn, van onze experts.

Vraaghugo biedt de workshop aan voor €500. Hier zit een jaarabonnement op VraagHugo bij inbegrepen.

Schrijf je hier in voor de workshop van 30 november!