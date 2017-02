Belastingdienst start intern onderzoek naar mogelijk beveiligingslek

Intern Onderzoek

Zo kondigde de staatssecretaris van Financi├źn, Eric Wiebes, gisteren aan in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief wordt onder meer de opzet van de onderzoeken beschreven, evenals de borging van de objectiviteit en onafhankelijkheid daarvan.

De onderzoeken worden gedaan naar aanleiding van een uitzending van Zembla begin deze maand. Uit de uitzending volgt dat een deel van de Belastingdienst drie jaar lang heeft gewerkt zonder adequate beveiliging. Meer specifiek zou het gaan om een beveiligingslek in een autorisatiesysteem. Hierdoor bestond het risico op identiteitsfraude. Ook kon niet achterhaald worden wie toegang had tot de gegevens, omdat er geen logbestanden waren bijgehouden.

Een deel van het onderzoek richt zich op gegevensgebruik bij de Data & Analyse-afdeling (DA). Doel hiervan is het vaststellen of er daadwerkelijk is geprobeerd om gegevens van belastingbetalers buiten de Belastingdienst te brengen. Een ander deel van het onderzoek richt zich op de informatiebeveiliging bij de Broedkamer en voorlopers daarvan. Doel van dit onderzoek is onder meer om op grond van de beschikbare loggegevens in beeld te krijgen of gegevens van belastingplichtigen/-gerechtigden buiten de Belastingdienst zijn gebracht dan wel oneigenlijk zijn gebruikt.

Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in de loop naar de uitzending van Zembla aangekondigd bij de DA-afdeling zelf een onderzoek te gaan doen naar de bestaande situatie bij DA. Dit onderzoek ziet op de maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De AP bepaalt zelf de doorlooptijd van haar onderzoek.

Overige acties

Naast de onderzoeken worden nog andere acties gevoerd, zo meldde de staatssecretaris. De Belastingdienst zal bijvoorbeeld gaan bezien op welke manier het Handboek Beveiliging Belastingdienst is geïmplementeerd in de organisatie. Doel hiervan is het inzichtelijk maken of de getroffen maatregelen adequaat zijn in relatie tot bijvoorbeeld de aard van de gegevens. Ook zal de Belastingdienst in 2017 een medewerkersonderzoek uitvoeren, waarin vragen zijn opgenomen over de werkcultuur en de managementstijl bij de Belastingdienst.