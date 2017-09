Autoriteit Persoonsgegevens vraagt aandacht voor privacy leerlingen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept scholen op om zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal van leerlingen. Reden hiervoor is de vele vragen die de AP krijgt over scholen die foto’s van leerlingen online publiceren.

Toestemming en beveiliging

De AP benadrukt in een brief dat scholen toestemming moeten vragen aan elke leerling voor het (online) publiceren van de foto’s. In geval van leerlingen onder de leeftijd van 16 jaar moet de school toestemming krijgen van de ouders of voogd van de betreffende leerling(en). Deze toestemming moet op grond van de privacywetgeving onder meer ondubbelzinnig zijn. Het ‘wie zwijgt, stemt toe’ principe is dus onvoldoende. Ook moeten scholen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens (foto’s en video’s zijn persoonsgegevens) van de leerlingen te beschermen. Volgens de AP lijken scholen nog vaak niet te voldoen aan deze twee verplichtingen.

AVG

De AP wijst er verder nog op dat de bescherming van gegevens van kinderen onder de nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, nog belangrijker zal zijn. Scholen krijgen onder de AVG dan meer verantwoordelijkheden om de privacy van de leerlingen te beschermen.