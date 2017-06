Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt gebruik BSN in btw-nummers zzp-ers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een onderzoek gestart naar het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in btw-nummers van zzp-ers. Dat heeft de AP vandaag in een nieuwsbericht laten weten. Reden voor het onderzoek is volgens de AP verzoeken van zzp-ers die de AP de afgelopen maanden heeft ontvangen zich over dit onderwerp uit te spreken.

Het BSN is een persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Overheidsinstanties mogen het BSN gebruiken om hun taak uit te voeren, maar het gebruik van het BSN moet hierbij wel noodzakelijk zijn. In alle andere gevallen en voor organisaties buiten de overheid - denk bijvoorbeeld aan zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en verzekeraars - geldt dat het BSN alleen gebruikt mag worden als dat wettelijk is bepaald. Dat staat in artikel 24 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

De AP gaat – met het oog op het voorgaande – nu onderzoeken of de Belastingdienst wel een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het BSN in btw-nummers van de zzp-ers. Het BSN van zzp-ers is integraal opgenomen in hun btw-identificatienummer. Daarnaast hebben zzp-ers de verplichting om hun btw-nummer aan (potentiële) klanten bekend te maken, bijvoorbeeld op hun website en op facturen.

Dit is geen nieuwe kwestie. Al in 2014 heeft staatssecretaries Wiebes van Financiën in een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd dat het ontkoppelen van het BSN van het btw-nummer "geen begaanbare weg is". Volgens Wiebes neemt een btw-nummer dat niet op het BSN gebaseerd is het privacyprobleem niet weg, omdat ook een ander nummer kwalificeert als een persoonsidentificerend nummer in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Benieuwd of ook de AP tot diezelfde conclusie komt!